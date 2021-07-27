В Москве сиделка украла у пенсионерки почти миллион рублей

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве 39-летнюю подозреваемую в краже денег у пенсионерки. Злоумышленница две недели работала сиделкой в квартире на улице Костякова. Там она обнаружила деньги, которые хозяйка хранила в сумке.

"В один из дней под предлогом покупки лекарств она взяла 930 тысяч рублей, вышла из дома и не вернулась. Позже пенсионерка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию", - приводит АГН "Москва" заявление пресс-службы главка МВД России по Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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