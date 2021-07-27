ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет

Организация обеспокоена их популярностью среди несовершеннолетних

Всемирная организация здравоохранения представила доклад, в котором сказано, что здоровье детей и подростков следует защитить от влияния электронных систем доставки никотина.

"Электронные средства доставки никотина часто сбываются детям и подросткам табачными и связанными с ними предприятиями, использующими тысячи привлекательных ароматов и вводящих в заблуждение утверждений о своей продукции", - сказано в документе (цитата по ТАСС).

Эксперты ВОЗ обеспокоены тем, что, приобщившись к такой привычке, дети потом становятся потребителями табака.

Организация рекомендует правительствам стран усилить регулирование рынка электронных сигарет. Как подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, нельзя допустить, чтобы к ЭСДН привыкали "дети, подростки и другие уязвимые группы".

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