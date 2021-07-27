Власти увеличили российский резервный фонд

На 689,5 миллиарда рублей

Как следует из размещенного на официальном портале правовой информации распоряжения правительства России, Министерству финансов поручено увеличить резервный фонд кабмина на 689,5 миллиарда рублей.

"В связи с изменением правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития", - уточняется в тексте.

Ранее в Счетной палате сообщили, что на 1 октября 2020 года объем резервного фонда правительства составлял 1,69 триллиона рублей против 203 миллиардов годом ранее.

В августе 2020-го кабмин увеличивал объем резервного фонда на 1,8 триллиона рублей.

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