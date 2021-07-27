Россияне продолжают побеждать на Олимпиаде в Токио

Число медалей растет

На Олимпийских играх в Токио все чаще звучит музыка Чайковского. Россияне продолжают побеждать. Евгений Рылов стал первым за четверть века нашим пловцом, выигравшим золото на Олимпиадах. С победой спортсмена поздравил Владимир Путин. Второй день подряд торжествуем в гимнастическом многоборье и тхэквондо. Наши девушки разгромили атлетичных американок. А Владислав Ларин стал сильнейшим в категории более 80 килограммов.

Евгений Рылов еще как будто не верит, что теперь эта медаль его по праву. Расстроило, шутит, только то, что на церемонию организаторы не разрешили надеть "счастливую маску" с кошачьей "улыбкой". Подарок возлюбленной, которая знает, как сильно спортсмен любит животных. Может, потому и на итоговой пресс-конференции Рылов удивительно сдержан.

"Это добавляет радости, поэтому будем, конечно же, продолжать работать. Еще впереди 200-метровка. Остается только настраиваться и работать", - рассказал он.

Серебро - у Климента Колесникова. Он уступил товарищу по команде всего две сотые секунды, оставив далеко позади трехкратного олимпийского чемпиона и мирового рекордсмена на этой дистанции американца Райана Мерфи. Сенсация - пишут мировые СМИ. Добавляя - русские, похоже, вернулись.

Еще одно золото - у тхэквондиста Владислава Ларина. Он лучший в категории "свыше 80 килограммов". Две медали в этом виде спорта у России уже есть. Тхэквондистка Татьяна Минина привозит домой в Челябинск серебро Олимпиады в Токио.

Врачи диагностировали у тхэквондиста Максима Храмцова внутрисуставной перелом. Травму он получил еще в первом бою. Но дошел до финала и выиграл золото. В миллиметре от него сегодня остановились россияне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов. В стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров они уступили только паре из Китая. Еще одну медаль - бронзовую - в копилку российской сборной принесли Юлия Каримова и Сергей Каменских. Дуэт - третий в стрельбе из пневматической винтовки.

Успешным день стал и для нашей сборной по баскетболу. И женская, и мужская команды обыграли соперников и вышли в полуфинал. Обе игры уже завтра.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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