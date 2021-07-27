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В Москве обсудили организацию онкологической помощи

18:06
  • вторник
  • 27 июля 2021

В дискуссии принял участие академик Александр Румянцев

Особенности организации онкологической помощи детям и взрослым обсудили во вторник в Москве ведущие специалисты в этой области. Участники дискуссии подчеркнули важность ранней диагностики заболеваний.

Врачи сошлись в мнении, что в столице необходимо развивать единую амбулаторно-стационарную структуру, а ещё активно внедрять специальную программу регистрации и ведения онкологических пациентов. Был отмечен уникальный опыт Центра имени Димы Рогачева, эту клинику возглавляет главный детский онколог-гематолог, академик Александр Румянцев. Применение разработанных там протоколов лечения показало высокую эффективность.

"Сегодня дети от Владивостока до Калининграда лечатся по единому стандартизованному протоколу лечения, раз они лечатся, то для них просчитаны деньги, необходимые для лечебных опций, и они заложены в системе медицинского страхования. Что дает возможность надеяться, что мы достигнем основного результата – выздоровления", - рассказал Александр Румянцев.

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