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Гимнастки принесли России шестое "золото" на Играх в Токио

15:58
  • вторник
  • 27 июля 2021

Также в активе команды 7 серебряных и 4 бронзовых награды

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала "золото" Олимпийских игр в командном многоборье.
Россияне взяли золото и серебро в плавании на спине на Олимпиаде

Чемпионками стали Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова. Второе место заняла сборная США, третья - Великобритания. Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. 

Это шестое "золото" для России на Играх в Токио. Также в активе команды 7 серебряных и 4 бронзовых награды.

Токийские ОИ завершатся 8 августа.

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