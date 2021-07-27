Тхэквондист Ларин завоевал золотую медаль Олимпийских игр

Это седьмое "золото" для России

Россиянин Владислав Ларин стал олимпийский чемпионом по тхэквондо в весовой категории свыше 80 килограммов.

В финале он одержал победу над Дежаном Георгиевским из Северной Македонии.

Для России это седьмое "золото" на ОИ в Токио. Ранее в среду шестую медаль в зачет принесли спортивные гимнастки.

В командном зачете Россия идет четвертой. На счету команды также 7 серебряных и 4 бронзовых награды. Лидирует команда США.

Олимпиада завершится 8 августа.

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