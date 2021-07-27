Минпромторг предложил установить в России новый праздник

И отмечать его во второй четверг ноября

На портале regulation.gov.ru Минпромторг представил проект указа президента о введении в России нового праздника - Дня качества.

"В целях поддержки и развития деятельности, направленной на повышение качества продукции и услуг, постановляю: установить День качества и отмечать его во второй четверг ноября", - сказано в тексте.

Как уточняется в пояснительной записке, установление государственного праздника необходимо в связи со "стоящими перед страной масштабными задачами", а также важностью развития конкуренции.

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