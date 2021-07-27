Собянин утвердил проект благоустройства территории трех станций МЦД-2

Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник утвердил проект реконструкции пешеходных переходов еще у трех станций МЦД-2. Это "Москва-Товарная", "Калитники", а также "Серп и молот".

"Проект планировки предусматривает строительство крытого надземного перехода с пассажирским вестибюлем на станции "Серп и молот", который оборудуют лифтами, эскалаторами, турникетами и кассами", - сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Кроме того, реконструируют надземный пешеходный переход на станции МЦД-2 "Москва-Товарная" и подземный на станции "Калитники". Для жителей оборудуют дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры.

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