Почетный знак "Родительская слава" в 2021 году получат 19 столичных семей

Они воспитывают 127 детей

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник подписал распоряжение о награждении 19 семей почетным знаком "Родительская слава".

В этом году награду получили 38 родителей, в общей сложности у них воспитываются 127 детей. "В том числе 11 детей - в одной семье, десять детей - в одной семье, восемь детей - в одной семье", - сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Отметим, что почетным знаком награждаются родители, постоянно проживающие в столице не менее десяти лет, а также состоящие в официальном браке. Одному из родителей или усыновителей выплачивается единовременное денежное поощрение - более 219 тысяч рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram