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В Петербурге задержали подозреваемого в избиении водителя на дороге

16:52
  • вторник
  • 27 июля 2021

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в избиении водителя в ходе дорожного конфликта на юго-западе города, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД.
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"Им оказался 23-летний уроженец одного из закавказских государств. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий в качестве подозреваемого", - сказано в сообщении.

Заявление в полицию написал 19-летний водитель автомобиля Mazda. По его словам, он ехал по Таллиннскому шоссе и на Лиговском путепроводе его подрезал водитель Ford Mustang черного цвета. После этого произошел конфликт, в ходе которого зачинщик несколько раз ударил потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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Избивший водителя на дороге в Санкт-Петербурге
Избивший водителя на дороге в Санкт-Петербурге
Избивший водителя на дороге в Санкт-Петербурге
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