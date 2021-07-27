Во встречах с Еленой Кац приняли участие более 6000 жителей востока Москвы

Обсуждались проблемы восточных районов

Свыше шести тысяч жителей Восточного административного округа столицы приняли участие в обсуждении проблем районов Вешняки, Ивановское, а также Новогиреево. Об этом рассказала главврач детской городской поликлиники №7, координатор "Совета Матерей ВАО" Елена Кац.

Инициативы касаются здравоохранения, досуга, благоустройства дворов, ремонта спортивных площадок и множества других вопросов.

Вся информация, собранная в ходе встреч с горожанами, передается в префектуру округа для принятия управленческих решений.

Ранее Елена Кац поспособствовала тому, чтобы в программу благоустройства районов в округе было включено еще 40 дворов.

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