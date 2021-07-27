ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Во встречах с Еленой Кац приняли участие более 6000 жителей востока Москвы

17:25
  • вторник
  • 27 июля 2021

Обсуждались проблемы восточных районов

Свыше шести тысяч жителей Восточного административного округа столицы приняли участие в обсуждении проблем районов Вешняки, Ивановское, а также Новогиреево. Об этом рассказала главврач детской городской поликлиники №7, координатор "Совета Матерей ВАО" Елена Кац.

Инициативы касаются здравоохранения, досуга, благоустройства дворов, ремонта спортивных площадок и множества других вопросов.

Вся информация, собранная в ходе встреч с горожанами, передается в префектуру округа для принятия управленческих решений.

Ранее Елена Кац поспособствовала тому, чтобы в программу благоустройства районов в округе было включено еще 40 дворов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Еленой Кац
Еленой Кац
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.