Во встречах с Еленой Кац приняли участие более 6000 жителей востока Москвы

Обсуждались проблемы восточных районов
Свыше шести тысяч жителей Восточного административного округа столицы приняли участие в обсуждении проблем районов Вешняки, Ивановское, а также Новогиреево. Об этом рассказала главврач детской городской поликлиники №7, координатор "Совета Матерей ВАО" Елена Кац.
Инициативы касаются здравоохранения, досуга, благоустройства дворов, ремонта спортивных площадок и множества других вопросов.
Вся информация, собранная в ходе встреч с горожанами, передается в префектуру округа для принятия управленческих решений.
Ранее Елена Кац поспособствовала тому, чтобы в программу благоустройства районов в округе было включено еще 40 дворов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram