Собянин: Архитекторы получат гранты на проекты мостов через Москву-реку

Авторы архитектурных проектов смогут компенсировать оплату труда работников

Победителей конкурса проектов мостов через Москву-реку объявят в августе, архитекторы получат гранты на проекты.

"Победителям открытого конкурса на разработку проектов автомобильных и пешеходных мостов через Москву-реку выделят гранты из городского бюджета на общую сумму до 150 миллионов рублей", - сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

За счет грантов авторы архитектурных проектов смогут компенсировать оплату труда работников, оплату услуг сторонних организаций в рамках реализации проекта, а также арендную плату за пользование помещениями и оборудованием.

Победители конкурса должны разработать концепции для строительства семи мостов через Москву-реку, в том числе трех автомобильных.

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