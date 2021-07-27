Названы сроки начала пятого этапа исследования коллективного иммунитета россиян

Проводит исследование Роспотребнадзор

Директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил в беседе с "Интерфаксом", что пятый этап исследования коллективного иммунитета россиян к коронавирусу начнется 30 августа.

"Продлится до середины сентября и будет проводиться в 26 регионах. И будет видно, кто переболел, кто вакцинировался, а кто переболел бессимптомно", - уточнил ученый.

Исследование проводит Роспотребнадзор. Идет оно с июня прошлого года.

По словам собеседника агентства, в ходе проверки выяснилось, что существует большое число людей, которые официально не болели COVID-19, но имеют антитела. Это означает, что многие переносят инфекцию бессимптомно или "под маской ОРЗ".

Для предотвращения эпидемии, по мнению экспертов, необходимо достичь коллективного иммунитета в 90%.

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