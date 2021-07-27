МВФ: рост ВВП России увереннее, чем ожидалось

Экономика страны восстанавливается с опережением прогнозов

Главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила в ходе брифинга во вторник, что экономика России успешно восстанавливается от последствий пандемии.

"В случае с Россией мы наблюдали более быстрое восстановление. Рост ВВП в первом квартале был увереннее, чем мы ожидали, это привело к улучшению [прогноза в докладе]", - цитирует спикера ТАСС.

Гопинат добавила, что впереди остаются вызовы - пандемия не отступила, охват вакцинации во многих странах не является полным, распространяются новые опасные штаммы.

В своем докладе МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,4%. При этом эксперты изменили оценку экономического спада в стране в 2020 году с 3,1% до 3%.

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