Александр Мажуга призвал студентов помочь ученым в борьбе с изменением климата

Решение проблемы декарбонизации возможно путем активизации научных разработок

Сеть карбоновых полигонов создается для разработки методик, которые помогут измерять опасность экологического следа на территории или в индустрии. Об этом рассказал профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.

"Такие объекты расположены от Сахалина до Калининграда и представляют собой леса, болота, сельскохозяйственные угодья, поскольку ученым нужны расчеты по всем типам экосистем", - отметил он.

В рамках проекта по созданию карбоновых полигонов практику смогут пройти студенты вузов.

"Декарбонизация экономики влечет за собой значительные выгоды. Сюда входит рост занятости в высокотехнологичных отраслях, улучшение экологической обстановки, снижение рисков для здоровья, активное участие в мировых рынках "зеленой" продукции и услуг", - отметил Александр Мажуга.

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