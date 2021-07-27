Александр Мажуга призвал студентов помочь ученым в борьбе с изменением климата

Решение проблемы декарбонизации возможно путем активизации научных разработок
Сеть карбоновых полигонов создается для разработки методик, которые помогут измерять опасность экологического следа на территории или в индустрии. Об этом рассказал профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.
"Такие объекты расположены от Сахалина до Калининграда и представляют собой леса, болота, сельскохозяйственные угодья, поскольку ученым нужны расчеты по всем типам экосистем", - отметил он.
В рамках проекта по созданию карбоновых полигонов практику смогут пройти студенты вузов.
"Декарбонизация экономики влечет за собой значительные выгоды. Сюда входит рост занятости в высокотехнологичных отраслях, улучшение экологической обстановки, снижение рисков для здоровья, активное участие в мировых рынках "зеленой" продукции и услуг", - отметил Александр Мажуга.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram