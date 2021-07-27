ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Александр Мажуга призвал студентов помочь ученым в борьбе с изменением климата

17:43
  • вторник
  • 27 июля 2021

Решение проблемы декарбонизации возможно путем активизации научных разработок

Сеть карбоновых полигонов создается для разработки методик, которые помогут измерять опасность экологического следа на территории или в индустрии. Об этом рассказал профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.

"Такие объекты расположены от Сахалина до Калининграда и представляют собой леса, болота, сельскохозяйственные угодья, поскольку ученым нужны расчеты по всем типам экосистем", - отметил он.

В рамках проекта по созданию карбоновых полигонов практику смогут пройти студенты вузов.

"Декарбонизация экономики влечет за собой значительные выгоды. Сюда входит рост занятости в высокотехнологичных отраслях, улучшение экологической обстановки, снижение рисков для здоровья, активное участие в мировых рынках "зеленой" продукции и услуг", - отметил Александр Мажуга.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Научно-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
Александр Мажуга
Александр Мажуга
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.