В Симферополе экстренно сел Boeing из Москвы

В двигателе самолета началась вибрация

В аэропорту Симферополя совершил экстренную посадку пассажирский Boeing-737, на борту которого находились 162 пассажира и семь членов экипажа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"В аэропорту Симферополя произвел экстренную посадку Boeing-737 с вибрацией двигателя. Посадка прошла благополучно", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнил представитель авиакомпании "Якутия", вибрация двигателя была зафиксирована при вылете из Внуково.

В воздухе над Черным морем в зоне ожидания из-за срочной посадки находятся четыре самолета: два из Санкт-Петербурга и два из Москвы.

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