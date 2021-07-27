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Путин запустит железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

18:04
  • вторник
  • 27 июля 2021

Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта страны

В среду президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю, сообщили в Кремле.
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Уточняется, что участвовать в церемонии также будут специалисты по эксплуатации, рабочие-строители, руководство РЖД и "УСК Мост". При создании тоннеля всего были задействованы 1,5 тысячи человек.

Новый тоннель, рассказали в Кремле, пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта страны: западный портал - в Иркутской области, восточный - в Республике Бурятия.

Началось строительство в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Под землей было пройдено 6682 метра. Скорость проходки достигала 300 метров в месяц.

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