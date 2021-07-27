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Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 41

18:24
  • вторник
  • 27 июля 2021

Власти оценивают ущерб от стихии в сотни миллионов евро

Глава бельгийской провинции Валлония Элио ди Рупо сообщил, что число жертв наводнений в южных районах страны выросло до 41, еще двое значатся пропавшими без вести.
На пострадавшие от наводнения районы Бельгии вновь обрушились ливни

"Из 262 муниципалитетов Валлонии 202 получат помощь как пострадавшие от стихийного бедствия районы. Это может продемонстрировать масштаб катастрофы", - приводит слова Ди Рупо издание SudInfo.

Мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции 14-15 июля. Власти оценивают ущерб от стихии в сотни миллионов евро.

Наиболее пострадала от стихии провинция Валлония.

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