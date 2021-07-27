Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 41

Власти оценивают ущерб от стихии в сотни миллионов евро

Глава бельгийской провинции Валлония Элио ди Рупо сообщил, что число жертв наводнений в южных районах страны выросло до 41, еще двое значатся пропавшими без вести.

"Из 262 муниципалитетов Валлонии 202 получат помощь как пострадавшие от стихийного бедствия районы. Это может продемонстрировать масштаб катастрофы", - приводит слова Ди Рупо издание SudInfo.

Мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции 14-15 июля. Власти оценивают ущерб от стихии в сотни миллионов евро.

Наиболее пострадала от стихии провинция Валлония.

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