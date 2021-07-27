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Первый регион России достиг коллективного иммунитета от COVID-19

18:45
  • вторник
  • 27 июля 2021

Охват вакцинации там составил 60%

Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов сообщил, что в регионе достигли коллективного иммунитета к коронавирусу.
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"Чеченская Республика первой достигла охвата вакцинации 60% от численности взрослого населения", - цитирует его ТАСС.

Сулейманов напомнил об обращении главы республики Рамзана Кадырова, после которого люди активно начали прививаться.

"Из 909 тысяч взрослого населения 568 тысяч. уже вакцинировано", - добавил глава регионального Минздрава.

Ранее стало известно, что пятый этап исследования коллективного иммунитета россиян к коронавирусу, которое ведет Роспотребнадзор, начнется 30 августа.

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