Первый регион России достиг коллективного иммунитета от COVID-19

Охват вакцинации там составил 60%
Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов сообщил, что в регионе достигли коллективного иммунитета к коронавирусу.
"Чеченская Республика первой достигла охвата вакцинации 60% от численности взрослого населения", - цитирует его ТАСС.
Сулейманов напомнил об обращении главы республики Рамзана Кадырова, после которого люди активно начали прививаться.
"Из 909 тысяч взрослого населения 568 тысяч. уже вакцинировано", - добавил глава регионального Минздрава.
Ранее стало известно, что пятый этап исследования коллективного иммунитета россиян к коронавирусу, которое ведет Роспотребнадзор, начнется 30 августа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram