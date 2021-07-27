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Назначен новый главнокомандующий ВС Украины

18:54
  • вторник
  • 27 июля 2021

Руслан Хомчак покинул этот пост

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил о решении Владимира Зеленского сменить главнокомандующего Вооруженных сил страны.

"С должности уходит главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак, это решение президента", - цитирует Никифорова ТАСС.

Он добавил, что на место Хомчака назначен Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север".

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