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У главного здания МГУ произошло ДТП с автобусом

19:08
  • вторник
  • 27 июля 2021

Водителю стало плохо за рулем

Неподалеку от главного здания Московского государственного университета на пересечении улиц Академика Хохлова и Лебедева автобус врезался в мачту городского освещения, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.
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"Водитель получил телесные повреждения, пассажиров осматривают медики", - уточняется в сообщении.

Вместе с тем в городской ГИБДД рассказали, что авария произошла из-за того, что водителю стало плохо за рулем. Сейчас он в тяжелом состоянии. Медики осматривают еще трех пассажиров.

СМИ писали, что на место ДТП вылетел вертолет МЧС.

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