Экс-солистка "Ленинграда" подала иск к Шнурову на 19,5 млн рублей

Иск уже поступил в Хамовнический суд Москвы

Бывшая вокалистка группы "Ленинград" Алиса Вокс (Кондратьева) намерена взыскать с лидера коллектива Сергея Шнурова более 19 миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката исполнительницы.

"Мы требуем 19,5 млн рублей от Сергея Шнурова за исполнение песен "Лабутены", "Плачу", "Сумка" и некоторых других", - уточнил Роман Лалаян.

Он добавил, что после ухода его доверительницы из группы ей были заявлены права на 39 треков. Адвокат также рассказал, что певица пыталась урегулировать спор со Шнуровым в досудебном порядке, но из этого ничего не вышло.

В Хамовническом суде Москвы подтвердили поступление иска от Кондратьевой к Шнурову.

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