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Спасшую выпавшего из окна ребенка в Новокузнецке наградили

22:20
  • вторник
  • 27 июля 2021

Женщина подбежала с протянутыми руками и успела поймать его

В Новокузнецке пенсионерка спасла полуторагодовалого ребёнка. Он выпал из окна, а женщина, которая в это время шла мимо, успела его поймать. Незнакомка убедилась, что с мальчиком всё в порядке, и передала сына родителям. В суматохе у неё не успели взять контакты - пришлось разыскивать через соцсети. Во вторник Светлану Санарову - именно так зовут спасительницу - наградили в МВД.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как женщина стремительно бросается от тротуара к подъезду. На раздумья времени нет. Ровно через шесть секунд из окна второго этажа падает грудной ребенок. Пенсионерка успела вовремя. Поймала.

Родители ребенка в этот момент находились дома. Мама отвлеклась на поиски бутылочки для его сестры. Женщина беременна. Отец думал, что за детьми следит жена. Полугодовалый мальчик выполз на подоконник. Где его и увидела идущая из магазина пенсионерка. Бросила пакеты с покупками и рванула спасать ребенка. О том, что, подставляя руки, может пострадать и сама, не думала.

"Это было тяжело. Но нет, о риске я не думала. Я боялась только, что он разобьется. И потом переживала, что с ним", - рассказала Светлана Санарова.

Приехавшие медики обнаружили у младенца лишь незначительные ушибы. За ним выбежал шокированный отец. А случайная спасительница так перенервничала, что поднялось давление. И она поспешила домой, выпить таблетки. Героиню неделю разыскивали и родители мальчика, и полиция.

Нашли. Светлану Санарову во вторник чествовали в новокузнецком управлении внутренних дел. В полиции призвали всех брать с нее пример и при возможности помогать другим.

Букет, благодарственное письмо от МВД и Общественного совета Новокузнецка. А ещё - билеты на спектакль. Это все для Светланы Санаровой. Родители мальчика на награждении не присутствовали, но их тоже ждут в отделе по делам несовершеннолетних для профилактической беседы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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