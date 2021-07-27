Сотни тысяч украинцев вышли на Крестный ход в Киеве

В город приехало огромное количество верующих

Десятки тысяч прихожан канонической православной церкви Украины во вторник приняли участие в Крестном ходе в Киеве в преддверии Дня Крещения Руси. Праздничные мероприятия проходят при усиленных мерах безопасности из-за угроз и возможных провокаций радикалов и сторонников раскола. Всё это, а также неодобрение со стороны официальной власти не испугало людей, которые съехались со всех уголков страны, чтобы отметить знаменательное событие.

Масштаб киевских торжеств, посвященных 1033-й годовщине Крещения Руси, лучше всего виден с высоты птичьего полета. У монумента князю Владимиру и вокруг него - яблоку негде упасть. И это несмотря на прямые угрозы со стороны радикалов и жару. Сегодня в Киеве было за тридцать.

Торжественный молебен длится больше часа. Все это время люди подходят и подходят. В этот великий праздник они решили быть именно здесь. Сплотиться в молитве. И за сохранение православия, и за единство самой Украины. Плечом к плечу тут верующие с восточной и западной части страны. Братья и сестры, к которым и обращены слова митрополита Онуфрия, главы Киевской Православной церкви Московского патриархата.

И вот эта огромная колонна православных верующих приходит в движение. Во главе Крестного хода идут священнослужители. В руках они несут святыни: мощи князя Владимира, Серафима Саровского, Андрея Первозванного. И все это время эта многотысячная река верующих не прекращает молиться и петь во славу Господа, уже слыша колокола Киево-Печерской лавры. В честь праздника - 1033 годовщины Крещения Руси - они сегодня не будут замолкать.

Украинские власти, которым и этот Крестный ход, и Каноническая православная церковь - словно кость в горле, традиционно пытались помешать верующим приехать в Киев, чтобы помолиться всем вместе. Сообщения об этом приходили из разных регионов. А многочасовые остановки паломников в разных областях Украины в эти дни стали нормой. Предлоги придумывались разные. Но чаще всего их и вовсе предпочитали не называть, как, например, в Луцке.

Впрочем, несмотря на все попытки помешать, а также угрозы, исходящие со стороны украинских националистов, в Киев приехало огромное количество верующих. По данным Украинской православной церкви, в праздничном молебне и Крестном ходе приняло участие 350 тысяч человек. На этом фоне представители раскольнических церквей решили в этом году не проводить своих мероприятий, лишний раз доказав, какая церковь на Украине является истиной.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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