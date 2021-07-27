Партии подписали соглашение "За безопасные выборы"

Им необходимо уменьшить число массовых мероприятий

Во вторник в Центризбиркоме состоялось подписание соглашения "За безопасные выборы" по обеспечению санитарной безопасности в ходе думской кампании, сообщает "ТВ Центр".

Соглашение, предложенное "Единой Россией", заключили ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Новые люди" и "Зеленые". КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" от подписания отказались.

В принятом документе отмечается, что партиям необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн-формат. Также все участники предвыборной кампании - кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов - должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, им рекомендовано пройти вакцинацию и соблюдать требования Роспотребнадора и региональных властей.

"Вне зависимости от политических взглядов, по нашему мнению, участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности наших граждан. И действительно, ответственные политические силы не имеют права игнорировать это во время избирательной кампании. Я хочу подчеркнуть, именно ответственные политические силы, те политические силы, которые сегодня присутствуют здесь за этим столом. Мы искренне рады, что такие политические силы, как ЛДПР, "Родина", "Новые люди", "Гражданская платформа", "Зеленые" откликнулись на инициативу "Единой России" и поддержали ее", - заявил секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

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