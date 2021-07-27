Вашингтон считает, что больше всего хакеров укрывается в России

Москва не раз отмечала бездоказательность обвинений со стороны США

Заместитель помощника министра юстиции США Ричард Даунинг заявил на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса, что на территории России укрывается больше всего киберпреступников.

"Конечно, Россия возглавляет этот список", - сказал Даунинг (цитата по ТАСС).

Сенатор Линдси Грэм в ответ предложил Даунингу перечислить страны, которые "помогают и содействуют атакам с использованием вирусов-вымогателей". На это заместитель помощника главы Минюста сказал, что и здесь Россия на первом месте.

"Я бы не сказал, что правительство России стоит за этими атаками", - добавил при этом он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании смешными и нелепыми. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее уточнил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона по данному поводу, если такие поступят.

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