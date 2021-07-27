Ниццу включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Как "город-курорт зимней Ривьеры"

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил в Twitter, что город внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Для всей планеты она станет одним из эталонных городов всемирного наследия", - добавил мэр.

Это событие он назвал историческим и уникальным. При этом в сообщении ЮНЕСКО отмечается, что Ниццу внесли в список как "город-курорт зимней Ривьеры".

Ранее в июле статуса объектов всемирного наследия лишились Старый город Ливерпуля и его набережная. Это объяснили тем, что набережная была уничтожена вновь построенными зданиями.

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