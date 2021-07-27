Число жертв взрыва в Леверкузене выросло до двух

Пять человек числятся пропавшими без вести

Число жертв взрыва и пожара в химпарке немецкого Леверкузена выросло до двух, передает РИА "Новости" со ссылкой на предприятие.

Уточняется, что пять человек числятся пропавшими без вести, их поиски ведутся.

Ранее стало известно о взрыве на химическом предприятии компании Currenta, загорелась перегрузочная станция нефтебазы.

Пострадал 31 человек. Жителей Леверкузена просят оставаться дома и держать окна закрытыми.

Также известно, что повреждены три резервуара, в которых находились растворители с уровнем заполнения от 200 до 300 кубометров на резервуар. Проводится регулярный замер воздуха на наличие отравляющих веществ.

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