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Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном"

21:04
  • вторник
  • 27 июля 2021

Соглашение рассчитан она пять лет

Российский игрок Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз", сообщила пресс-служба команды.
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Рассчитано соглашение на пять лет. По новому контракту форвард заработает 47,5 миллионов долларов.

"Влияние, которое Овечкин оказал на хоккей в Вашингтоне, простирается далеко за пределы нашей арены. Его выступления на льду вдохновило множество молодых игроков надеть коньки", - отметил Тед Леонсис, владелец "Вашингтона".

За свою карьеру в этом клубе Овечкин сыграл 1197 матчей, забросил 730 шайб и набрал 1320 очков. По всем этим показателям он лидер "Вашингтона" за всю историю.

В списке лучших снайперов НХЛ Овечкин занимает шестое место.

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