Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном"

Соглашение рассчитан она пять лет
Российский игрок Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз", сообщила пресс-служба команды.
Рассчитано соглашение на пять лет. По новому контракту форвард заработает 47,5 миллионов долларов.
"Влияние, которое Овечкин оказал на хоккей в Вашингтоне, простирается далеко за пределы нашей арены. Его выступления на льду вдохновило множество молодых игроков надеть коньки", - отметил Тед Леонсис, владелец "Вашингтона".
За свою карьеру в этом клубе Овечкин сыграл 1197 матчей, забросил 730 шайб и набрал 1320 очков. По всем этим показателям он лидер "Вашингтона" за всю историю.
В списке лучших снайперов НХЛ Овечкин занимает шестое место.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram