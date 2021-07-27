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Минтруд предложил отмечать День отца

21:29
  • вторник
  • 27 июля 2021

Праздник нацелен на "повышение социальной значимости отцовства"

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов разместили подготовленный Министерством труда проект о праздновании в России Дня отца.
Минпромторг предложил установить в России новый праздник

Отмечать его предлагается в третье воскресенье октября.

Нацелен праздник, как следует из пояснительной записки, на "повышение социальной значимости отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей".

В проекте указа упоминается также, что более чем в 15 субъектах России День отца уже отмечается. При этом ряд депутатов Государственной думы в последние годы неоднократно вносили предложения о необходимости учреждения общероссийского праздника.

"Однако до настоящего времени решение по данному вопросу не принято", - указали авторы проекта.

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