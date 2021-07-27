Синоптики рассказали о погоде в центре России до конца июля

Будет тепло, но дождливо

До конца июля в центре европейской части России, в том числе в Москве, ожидается дождливая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он при этом заметил, что будет тепло.

"Кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду, в ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности. В первой половине дня 29 июля дожди сохранятся", - приводит слова Вильфанда ТАСС.

По его словам, уже со второй половины четверга облаков станет меньше, а солнца - больше.

В целом же погодные условия будут "вполне комфортные".

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