Байден рассказал о "реальной проблеме" Путина

По мнению американского президента, российский лидер "опасен"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил во вторник в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, затронув в том числе тему своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве в середине июня.

По словам главы Белого дома, у Путина "есть реальная проблема".

"Он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего", - сказал Байден (цитата по ТАСС).

Он добавил, что российская экономика "восьмая из самых маленьких в мире". Правда, тут же американский президент поправил себя - "восьмая из самых больших в мире".

Как также заметил Байден, Путин "находится в неприятном положении, и это делает его еще более опасным".

Ранее по итогам российско-американского саммита было объявлено, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключенными.

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