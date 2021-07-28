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В центре "Вектор" заявили о шансе завершить пандемию

08:10
  • среда
  • 28 июля 2021

Но для этого необходимо выполнить одно условие

Руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что в ближайшее время можно не ожидать завершения пандемии коронавирусной инфекции.
ВОЗ: пандемия далека от завершения

"При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить", - сказал специалист (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что всё кончится гораздо быстрее, если прививочная кампания будет ускорена. По словам Семенова, как показывает опыт прошлых лет, для полного завершения пандемического процесса нужно два-три года. Ситуация напрямую зависит от образования коллективного иммунитета.

Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января. Минздрав зарегистрировал четыре профилактических препарата - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".

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