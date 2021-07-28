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Медведь напал на туристов в природном парке в Красноярском крае

08:17
  • среда
  • 28 июля 2021

Есть погибший

В природном парке "Ергаки" в Красноярском крае на группу туристов напал медведь, сказано в сообщении на сайте парка.
Появилось видео нападения медведя на дрессировщицу в Кузбассе

"Нападение произошло в районе Девяти озер хребта Араданский на группу туристов из четырех человек, совершавших спортивный категорийный поход. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", - уточнила администрация.

Погиб один человек.

Как передает ТАСС со ссылкой на краевое управление МВД, остальным туристам удалось убежать. На месте ЧП работают полиция, спасатели и охотоведы.

Руководство парка предложило пока что полностью закрыть его для посещения.

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