Российские пловцы завоевали серебро на ОИ в Токио

Мужская сборная финишировала второй в эстафете 4х200 метров вольным стилем

Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебро на летних Олимпийских игр в Токио. Мужская сборная по плаванию финишировала второй в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Первое место заняла сборная Великобритании, третье – команда Австралии. Теперь в активе россиян на Играх в Токио 19 медалей – 7 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовые.

"Все по кайфу, все хорошо, - Все выполнили свои задачи и цели, поставленный тренерами, главнокомандующими сборной. Всегда можно лучше, но сейчас это успех", - прокомментировал пловец Гирев (цитата по ТАСС). Он заявил, что британская сборная по объективным причинам является сильнее.

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