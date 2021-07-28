ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские пловцы завоевали серебро на ОИ в Токио

08:16
  • среда
  • 28 июля 2021

Мужская сборная финишировала второй в эстафете 4х200 метров вольным стилем

Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебро на летних Олимпийских игр в Токио. Мужская сборная по плаванию финишировала второй в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Гимнастки принесли России шестое "золото" на Играх в Токио
Россияне продолжают побеждать на Олимпиаде в Токио

Первое место заняла сборная Великобритании, третье – команда Австралии. Теперь в активе россиян на Играх в Токио 19 медалей – 7 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовые.

"Все по кайфу, все хорошо, - Все выполнили свои задачи и цели, поставленный тренерами, главнокомандующими сборной. Всегда можно лучше, но сейчас это успех", - прокомментировал пловец Гирев (цитата по ТАСС). Он заявил, что британская сборная по объективным причинам является сильнее.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Мартин Малютин
Мартин Малютин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.