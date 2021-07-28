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ВОЗ сообщила об увеличении числа стран со штаммом "дельта"

08:25
  • среда
  • 28 июля 2021

Эта мутация вызывает у специалистов озабоченность

Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения, число стран и территорий, в которых циркулирует штамм коронавируса "дельта", выросло за неделю до 132.
Собянин заявил об эффективности вакцины против штамма "дельта"

В еженедельном эпидемиологическом бюллетене, на который ссылается ТАСС, сказано, что увеличилось число на 8.

Также в ВОЗ отметили, что продолжает расти география распространения всех четырех мутаций ("альфа", "бета", "гамма" и "дельта"), вызывающих у специалистов обеспокоенность.

Вариант "альфа" впервые обнаружили в сентябре 2020 года в Великобритании, "бета" - в августе 2020-го в ЮАР, "гамма" - в сентябре в Бразилии.

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