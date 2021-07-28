Москвичей предупредили о надвигающихся с запада ливнях с грозами

Среда будет дождливой

В Москве в среду пройдут ливни с грозами. Днем воздух прогреется до +26 градусов, рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Синоптик предупредила, что столица будет находиться под влиянием пришедших с запада атмосферных фронтов, которые принесли с собой ливни и грозы.

"Максимальная температура в столице - плюс 24-26, в столичном регионе - плюс 23-28 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать, к вечеру окажется пониженным - 743 миллиметра ртутного столба", - заявила Волосюк.

Она отметила, что дожди в первую очередь начнутся на западе Москвы, в районе Одинцово они ожидаются в ближайшие пару часов, передает РИА Новости.

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