"Имя второго ребенка будет не менее оригинальным": Нюша рассказала о беременности

У певицы уже есть дочь Симба

Нюша и ее муж, бизнесмен Игорь Сивов, уже воспитывают 2-летнюю дочь Симбу, а в скором времени в семье станет на одного малыша больше. Певица призналась, что имя второго ребенка будет не менее необычным.

О второй беременности звезда объявила совсем недавно – она показала округлившийся живот в одном из своих клипов. Ожидается, что второй ребенок певицы родится осенью.

"Закупаться необходимым для малыша мы не спешим. Я считаю, что все должно происходить своевременно. Безусловно, найдутся какие-то вещи, которые перейдут от старшей дочки. Например, я уже обратила внимание, что стульчик со столиком, за которым мы кормили Серафиму, как минимум, попадает в этот список. Логично, что он новенький, — не нужно будет покупать. Думаю, что коляски, которые у нас не в одном экземпляре, также останутся", — поделилась исполнительница.

Нюша призналась, что вторая беременность протекает легко – знаменитость даже может совмещать ее с работой над новыми проектами.

"Не могу сейчас полноценно сравнивать ее с первой, потому что нахожусь в середине этого прекрасного периода. Но могу сказать, что на сегодняшний день у меня абсолютно идентичное состояние. Я классно себя чувствую! Вес пока совсем не набрала. В предыдущую беременность килограммы прилипли буквально за 8-й и 9-й месяцы. Когда я буду на таком же сроке, можно будет сравнить", - заявила артистка.

Нюша уверена, что имя второго ребенка "не должно уступать в оригинальности первому". Звезда добавила, что Симба пока маленькая, а потому не осознает, что скоро станет старшей сестрой, передает "СтарХит". "Уверена, что соревноваться за внимание нашим детям точно не придется", - резюмировала певица.

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