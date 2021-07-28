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Украинский депутат предрек свержение Зеленского осенью

08:26
  • среда
  • 28 июля 2021

Илья Кива предположил, что скоро в стране начнется политический кризис

В Киеве прошла репетиция уличных протестов. Об этом заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, комментируя прошедший в украинской столице крестный ход.

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По его словам, уже осенью на Украине начнется политический кризис, за которым последует свержение президента Владимира Зеленского.

"Запомните тех, кто сегодня пришел на крестный ход, а самое главное — их количество! Именно эти люди придут сносить к чертям собачим преступную власть Зеленского уже этой осенью!" — написал в фейсбуке Кива.

Ранее о развале страны говорил другой политик, экс-депутат Рады Евгений Мураев. Он обвинил правящую партию "Слуга народа" в погружении страны в яму и предупредил, что уже через несколько месяцев Украина может столкнуться с массовыми уличными протестами.

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