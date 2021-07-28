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Шойгу отметил новые формы сотрудничества между Россией и Китаем

08:43
  • среда
  • 28 июля 2021

Главы Минобороны двух стран провели переговоры в Душанбе

В ходе переговоров с китайским коллегой Вэй Фэнхэ в Душанбе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва и Пекин нашли новые пути взаимодействия в условиях пандемии COVID-19.
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"В сложных условиях развития пандемии во всем мире мы тем не менее общими усилиями смогли найти новые формы кооперации и продолжили плодотворное сотрудничество", - приводит слова главы Минобороны ТАСС.

Шойгу подчеркнул, что постепенно военные двух стран возвращаются к прежнему ритму взаимодействия. Своему коллеге глава ведомства выразил признательность за внимание, которое тот уделяет развитию военно-технического сотрудничества между Россией и КНР.

Кроме того, Шойгу принял предложение Вэй Фэнхэ поучаствовать в учениях, которые пройдут на территории Китая.

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