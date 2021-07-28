Теннисист Медведев пристыдил журналиста на Олимпиаде в Токио

Спортсмен не стал отвечать на вопрос про "клеймо мошенников" у россиян

Российский теннисист Даниил Медведев попросил представителей Международной федерации тенниса (ITF) лишить журналиста аккредитации за вопрос о допинговом скандале.

После выхода в четвертьфинал Олимпиады спортсмен получил вопрос: "Российский спортсмены на этих Играх имеют клеймо мошенников? Как вы к этому относитесь?"

"Я не понял, что он спросил. Что-то типа: "Русские носят на себе клеймо обманщиков". Впервые в жизни я отказался отвечать на вопрос журналиста. Тебе должно быть стыдно! Думаю, вам нужно лишить его аккредитации, я не хочу видеть его снова", - заявил Медведев (цитата по Газета.Ru).

Из-за серии допинг-скандалов сборная России в Токио выступает без флага и гимна как сборная Олимпийского комитета России (ОКР или ROC).

Ранее Медведев рассказал, что во время матча третьего круга олимпийского турнира в Токио против итальянца Фабио Фоньини чуть не потерял сознание. Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу 25-летнего россиянина. В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Пабло Карреньо Бустой. Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.

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