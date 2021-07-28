Армения заявила о гибели трех военных на границе с Азербайджаном

Еще двое военнослужащих ранены

Министерство обороны Армении сообщило в среду о гибели троих армянских военных в боях на границе с Азербайджаном, передает РИА "Новости".

"В результате боевых действий, начавшихся после атаки подразделений азербайджанских ВС, по состоянию на 08.30 (07.30 мск) с армянской стороны есть трое погибших", - сказано в сообщении.

Уточняется, что двое военнослужащих получили ранения. В ведомстве добавили, что в настоящее время бои на границе продолжаются.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что двое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения в результате обстрела ВС Армении на "Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы".

Прежде президент Турции Реджеп Тайип Эрдога сообщил, что создание турецкой военной базы на территории Азербайджана не исключено, но прежде вопрос следует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным.

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