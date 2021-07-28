"Должно быть калорийным": врач перечислила основные принципы питания для перенесших COVID-19

Быстрее восстановиться после болезни поможет особая диета

Быстрее восстановиться после коронавирусной инфекции поможет правильно составленный рацион. Какие продукты и в каких количествах в него следует включить, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники лечебного питания, научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юргита Вараева.

По словам эксперта, особую роль в восстановлении после коронавируса играет разнообразное и сбалансированное питание. Оно должно быть достаточно калорийным – порядка 20-30 килокалорий на килограмм массы в сутки с учетом первоначальной массы тела и тяжести состояния пациента.

Кроме того, в ежедневном рационе в больших количествах должен присутствовать белок – это поможет бороться с атрофией мышц.

"Должно быть достаточное количество белка в рационе — от 1,2 до 2 граммов на килограмм массы тела для борьбы с атрофией мышечной ткани с учетом состояния почек. Желательно в день съедать не менее трех-четырех порций продуктов из списка: молоко, кисломолочная продукция, йогурт, творог, рыба, яйца, птица, мясо (колбасные изделия и сосиски не включаются), бобы, фасоль, продукты из сои", - отметила Вараева.

Также эндокринолог рекомендовала обратить внимание на сезонные овощи и фрукты, которых нужно съедать около пяти порций в день – порядка 80 грамм за один прием пищи, передает Радио Sputnik.

"Важно иметь не менее трех основных приемов пищи и от одного до трех перекусов. Лучше питаться умеренными порциями, но часто и регулярно", - заключила врач.

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