Ассанжа лишили гражданства Эквадора

Такое решение принял суд
Как сообщила в среду австралийская вещательная корпорация ABC со ссылкой на Министерство иностранных дел Эквадора, основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж лишен гражданства республики.
Уточняется, что такое решение принял суд. Он, сказали в МИД, действовал независимо и следовал надлежащей процедуре, рассматривая принятое прежним правительством решение.
Адвокат Ассанжа отметил, что права его клиента в ходе судебного процесса были нарушены, так как он не имел возможности принять участие в слушаниях.
Ассанж получил эквадорское гражданство в январе 2018 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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