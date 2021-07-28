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Ассанжа лишили гражданства Эквадора

09:13
  • среда
  • 28 июля 2021

Такое решение принял суд

Как сообщила в среду австралийская вещательная корпорация ABC со ссылкой на Министерство иностранных дел Эквадора, основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж лишен гражданства республики.
Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог

Уточняется, что такое решение принял суд. Он, сказали в МИД, действовал независимо и следовал надлежащей процедуре, рассматривая принятое прежним правительством решение.

Адвокат Ассанжа отметил, что права его клиента в ходе судебного процесса были нарушены, так как он не имел возможности принять участие в слушаниях.

Ассанж получил эквадорское гражданство в январе 2018 года.

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