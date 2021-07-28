Умер один из основателей Slipknot Джои Джордисон

Музыканту было 46 лет

Один из основателей и бывший барабанщик группы Slipknot Джои Джордисон умер в возрасте 46 лет. В заявлении семьи сказано, что музыкант "мирно умер во сне" 26 июля. Причина смерти не называется.

"Смерть Джои оставила нас с разбитыми сердцами и чувством неописуемой печали", - говорится в заявлении родственников Джордисона.

Семья намерена провести частную панихиду и просит друзей, СМИ и фанатов уважать это желание, передает Variety.

В 2013 году Джои Джордисон был уволен из Slipknot. В 2016 году он рассказал, что с 2010 года боролся с поперечным миелитом - воспалительным заболеванием спинного мозга, из-за которого страдают двигательные способности. К 2018 году Джордисон полностью выздоровел и играл в группе Sinsaenum.

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