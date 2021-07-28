Собянин обсудил с кандидатами от "Единой России" платформу "Электронный дом"

Об этом он сообщил на своем персональном сайте

Сергей Собянин обсудил с кандидатами в депутаты Госдумы от "Единой России" платформу "Электронный дом". Об этом он сообщил на своем персональном сайте.

"Говорят о самоуправлении, демократии. Но если собственник не может управлять собственным домом, не может принять решение о смене управляющей компании, не может решить вопрос по капитальному ремонту, то чего стоит эта демократия? Чего стоит это самоуправление? "Единая Россия" предлагает реальное решение этой проблемы - платформу "Электронный дом", - говорится в сообщении.

Платформа "Электронный дом" дает возможность проводить собрания собственников в удаленном формате. "Это реальное самоуправление", - отметил Собянин на встрече с депутатами.

Видео со встречи:

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