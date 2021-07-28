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Россиян предупредили о резком подорожании кофе

09:32
  • среда
  • 28 июля 2021

Произойти это может уже в августе

Из-за аномального падения температуры в Бразилии после длительной засухи рост цен на кофе в августе может составить 10-12%, пишет в среду "Коммерсант" со ссылкой на представителей сети магазинов "Верный".
Названо лучшее время для чашки кофе

Как рассказали собеседники газеты, контрагенты ссылаются на удорожание сырья на 70%. Связано это с тем, что урожай кофейных зерен в Бразилии может сократиться на 30%.

Кроме того, к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов готовятся сетевые кофейни. Цена может вырасти почти на 50%.

"Мы постараемся минимизировать потери за счет объема продаж и долгосрочных контрактов на поставки зеленого зерна", - сообщили в одной из сети кофеен.

Еще одной из причин подорожания кофе называют внутриполитический кризис в Колумбии.

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