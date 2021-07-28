Россиян предупредили о резком подорожании кофе

Произойти это может уже в августе
Из-за аномального падения температуры в Бразилии после длительной засухи рост цен на кофе в августе может составить 10-12%, пишет в среду "Коммерсант" со ссылкой на представителей сети магазинов "Верный".
Как рассказали собеседники газеты, контрагенты ссылаются на удорожание сырья на 70%. Связано это с тем, что урожай кофейных зерен в Бразилии может сократиться на 30%.
Кроме того, к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов готовятся сетевые кофейни. Цена может вырасти почти на 50%.
"Мы постараемся минимизировать потери за счет объема продаж и долгосрочных контрактов на поставки зеленого зерна", - сообщили в одной из сети кофеен.
Еще одной из причин подорожания кофе называют внутриполитический кризис в Колумбии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram