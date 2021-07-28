Дачникам рассказали о штрафе за спил деревьев на участке

Владельцы зачастую не имеют права самостоятельно распоряжаться некоторыми деревьями

Растущее на дачном участке дерево способно доставить множество проблем и даже стать причиной штрафа. О том, в каких случаях хозяин участка не может распоряжаться растущими на нем деревьями, рассказал юрист Алексей Петропольский.

Специалист объяснил, что некоторые деревья можно спиливать только по согласованию с администрацией поселения. Это правило действует даже в том случае, если растущее на частной территории дерево угрожает жизни и здоровью людей. Перед тем как избавиться от больного или потенциально опасного дерева, придется убедиться, что оно не относится к категории ценных.

"Следует помнить, не является ли ваш участок, примыкающим к лесному фонду. В этом случае спил деревьев необходимо согласовывать с лесничеством. Некоторые поселки находятся в лесном фонде", - заявил Петропольский.

Штраф за вырубку деревьев без согласования с властями варьируется от региона к региону. В Москве он может доходить до 4,5 тысячи рублей.

Собственнику участка придется нести ответственность даже в том случае, если на растущее на частной территории дерево упало, например, на соседский дом или автомобиль. В данном случае хозяина дачи обвинят в том, что опасное дерево не было вовремя спилено, передает агентство "Прайм".

"Таким образом вы несете ответственность за все деревья, которые растут у вас на участке", - заключил Петропольский.

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