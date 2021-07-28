Число жертв наводнения в Китае выросло до 73

Разрушены более 17 тысяч построек

В китайской провинции Хэнань из-за сильных дождей и наводнений погибли уже 73 человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение местных властей.

"В зоне бедствия оказались 13,66 миллиона человек", - уточнили власти.

Из опасных районов экстренно эвакуировали более 1,47 миллиона человек, разрушены более 17 тысяч построек, прямой экономический ущерб уже составил 88,53 миллиарда юаней.

Проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань 17 июля. Сильнее прочих пострадал город Чжэнчжоу. Там был установлен рекорд среднесуточного количества осадков.

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